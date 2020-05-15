遠東集團「二姐」徐菊芳辭世 明起遠企總部設追思會場
遠東集團董事長徐旭東的「二姐」徐菊芳周三辭世，享壽80歲，遠東集團將於本月16日(六)至19日(二)，每日上午9時30分至晚上6時30分，於台北遠企中心總部地下一樓設置追思會場，供親友及社會大眾前往致意，悼念徐菊芳女士對遠東集團及社會公益的卓著貢獻。
徐菊芳曾任亞東技術學院副校長，致力教育多年，生前除擔任亞泥董事，也任亞東技術學院董事、財團法人徐元智先生紀念基金會董事、和徐有庠先生紀念基金會董事等。
徐菊芳雖年事已高，仍戮力從公，12日還出席遠東集團亞洲水泥董事會，不料會後宿疾復發急送亞東醫院，13日不治辭世，令人驚訝不捨。
徐菊芳為徐旭東的胞姐，遠東集團創辦人徐有庠大房有二子四女，分別是徐旭時、徐旭九與徐近芳、徐菊芳、徐荷芳與徐雪芳。二房有三子，包括徐旭東、徐旭明與徐旭平。
徐菊芳生前事父母至孝，為弟妹表率，一生熱心公益，獻身教育，襄助歷任亞東技術學院校長，改善學校教學環境，提升教育水準，貢獻至偉。
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