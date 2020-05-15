台塑林園PP廠儲槽爆炸無人受傷 仍有庫存不影響營運

台塑（1301）林園聚丙烯（PP）廠今（15）日下午2點25分，發生膠粒成品儲槽槽頂破裂，產生悶燒及黑煙，現場人員立即通報林園消防隊於2點45分撲滅，並啟動廠內緊急應變消防灑水系統，進行隔離防護，無人員受傷，事故原因正在調查中。對此，台塑表示深感抱歉，至於營運方面，由於公司PP仍有庫存，對營運不致造成影響。

台塑主管表示，該儲槽自5月14日晚上7點3分，由製程生產的PP粒開始送料後，至今天早上6點7分即送料完畢，停止運轉，完全與生產製程的系統隔離，經初步全面調查，現場已無安全疑慮。

針對事故，台塑依法向高雄市環保局通報，對於造成居民不安，台塑表達深感抱歉。

今天下午，台塑林園廠傳出爆炸巨響，PP成品儲槽冒出火光，高雄市消防局緊急出動協助撲滅，火勢迅速獲得控制，無人受傷。