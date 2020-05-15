全球綠色機場評比 高雄航空站奪冠

高雄國際航空站自2015年起推動用水效率管理，多年努力成果今年獲得國際肯定，在國際機場協會(ACI)舉辦的「2020綠色機場」(Green Airports Recognition)評比中，奪得1,500萬以下旅客運量分組冠軍「白金獎Platinum」。

國際機場協會為降低航空業對環境的影響，自2017年起，每年會設定不同主題辦理綠色機場評比，亞太區國家共有49國家、113位成員、602個機場參與競賽，今年評比主題為「水資源管理」(Water Management)，高雄航空站則以「用水效率管理計畫」專案參賽。

高雄航空站表示，高雄站早將用水效率環境管理視為重大施政目標，自2015年起，成立「用水效率管理專案」推動小組，迄今成效顯著，總用水量降低7.2%，單位旅客用水量更將低了20.1%。

為全面性提升用水效率，定期檢視各項節水措施成效，透過日常巡檢作業檢視管線漏水及評估既有抽水馬達效率，訂定汰換計畫，已於2016年將航站全數老舊馬桶及水龍頭更新為省水馬桶、感應式水龍頭及水龍頭加裝節水墊片，並針對空調冷卻水塔進行汰舊換新，大幅提升運轉效率。

此外，航空站設有廢水回收處理設備，利用回收廢水進行植栽澆灌及清洗機坪與路面；並透過與多元利害關係人合作方式，對內提供員工及駐站單位建立節水相關意識，對外張貼節水海報向旅客宣導共同節水理念，真正落實推動用水效率管理專案，並獲得國際機場協會的肯定。