徐旭東二姐徐菊芳逝世 明辦追思會弔念
遠東集團董事長徐旭東二姐、亞泥董事徐菊芳13日病逝亞東醫院，享壽80歲。遠東集團今（15）日表示，明（16）日起至19日將於台北遠企中心總部地下一樓設置追思會，供親友及社會大眾前往致意。
徐菊芳同時身兼亞泥、亞東技術學院、財團法人徐有庠先生紀念基金會董事，並擔任亞東技術學院副校長及元智大學董事多年。
亞泥表示，徐菊芳女士雖年事已高，仍戮力從公，12日還出席董事會，不料會後宿疾復發，急送亞東醫院仍不治辭世，令人驚訝不捨。
遠東集團表示，徐菊芳女士生前事父母至孝，為弟妹表率，一生熱心公益，獻身教育，襄助歷任亞東技術學院校長，改善學校教學環境，提升教育水準，貢獻至偉。
徐菊芳女士追思會時間為16日至19日，開放時間為每日上午9時30分至晚上6時30分，地點於台北遠企中心總部地下一樓。
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