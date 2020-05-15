星宇6月復飛澳門檳城 熱食娛樂系統等不變但暫無WiFi

星宇航空今年1月開航不久便受疫情影響全面停飛，不過在國內疫情獲得控制情況下，星宇航空今表示，將於6月1日起為商務旅客恢復澳門及硯港航線，澳門每周三班、檳城每周一班。星宇公關長聶國維表示，為防疫需要，經濟艙每排座位中間的座位將不安排旅客，不過仍提供熱食。

聶國維表示，國內已開放民眾參與大型體育、藝文活動，星宇認為漸漸會有有意願出國的民眾，星宇6月復飛三條航線中的兩條，主要是針對公務出國的旅客。目前計畫，6月1日起逐步開放澳門航線，每周二、五、日共三班；檳城從6月1日起，每周四執飛一班。

他說，檳城原是每天一班，但因為疫情剛紓緩，暫時先復飛一班。至於以觀光客為主的硯港，至6月30日仍然暫停。

聶國維說，所有復飛航班會有防疫措施，空服員全程穿著防水的隔離衣、戴外科口罩、手套及護目鏡。機上服務包括餐飲、免稅品銷售、娛樂系統及報章雜誌仍舊提供。餐飲為星宇原本規畫的餐點內容，不會改為冷食。希望以更完善的服務，讓大家體會星宇的親切。

不過，復飛後暫時不提供機上的免費WIFI，他說，現在WIFI可能只提供少數旅客使用，費用成本又高，他們也擔心旅客為使用WIFI，會有無法連線等問題，增加與空服員間的交流，不利防疫。

目前規畫經濟艙每排座位中間的位子不坐人，保持間隔距離，過去滿載188人，現在將最多載127人，商務艙維持正常，今天起就可以訂位。至於復飛後董事長張國煒會不會親自執飛，聶國維說未來不排除，但目前沒有開出他的班表。

聶國維表示，長榮、華航有部分客運仍在飛航，星宇先恢復兩條航線。慢慢走下去。