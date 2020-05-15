紐西蘭奇異果如期抵台 Zespri全台銷售逾2億顆

看好後疫情時代的健康新主張，品牌創立23年的紐西蘭奇異果Zespri逆勢操作，選在今年進行品牌首次的全新升級，除提出品牌新識別、健康新主張「放肆享受你的健康」，以及鮮明的品牌精神，強調堅持100%源自天然種植外，也透過創意點心食譜設計，訴求美味與健康可同時輕鬆享受，不必妥協。

Zespri大中華區市場部總監黃國慧表示，面對快速變革的時代，品牌要生存就需要不斷勇於創新與挑戰，消費者對於品牌的需求與期待也越來越嚴格，希望品牌提供更優質產品外，還須承擔社會責任，並會期待能選擇與個人價值相呼應的品牌。因此，Zespri決定在今年進行品牌升級，與消費者溝通全新品牌精神與健康新主張，希望消費者可以「放肆享受你的健康」。

據統計，Zespri奇異果全球市佔率超過三成，每年約可銷售出約1億箱，行銷全球60個國家。

Zespri台灣區行銷經理陳香君則指出，台灣是Zespri全球第六大主要銷售市場，於亞洲排第四名。據統計，台灣2019年銷售量為880萬箱奇異果，超過3萬座台北101的高度，約2億多顆，也有超過40億新台幣的銷售額。