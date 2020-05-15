國人一年出國花8千億今年都還沒花 詹宏志提解方

迎接後疫情時代，在經濟即將要反彈的時點上，電子票券平台康迅數位董事長詹宏志指出，國人一年出國旅行花掉8000億台幣，這些錢今年都還沒花掉，在其他國家還沒準備好之前，應該多拿來花在我們台灣。

教父牛排創辦人鄧有癸師傅也說，這次全球都碰到一個比海嘯還嚴重的浩刧，我們都在同一條船上，這幾個月來大家心情都非常悶，現在疫漸漸趨緩，我們開始可以努力，真不要等人家來紓困。

鄧有癸表示，在疫情之後，全民對安全衛生的意識更加重視，整個飯店餐飲衛生管理已升高到空前的程度，像他的店裡，店內員工一天量二次體溫，有感冒的就不要來上班，進店消費者要量體溫，在員工、消費者、環境消毒都做好之下，應該呼籲可以出來消費了。

力麗觀光執行副總全國輝則說，飯店有多慘大家都知道，業績剩二、三成的比皆是，力麗還好有棲蘭、明池、日月潭等風景區店點，受衝擊較小，但他們依然盡力防疫，除了員工、顧客、環境量體溫與消毒之外，從一月底開始，全力麗旅館全部單一進出口，人員進出一律量體溫，電梯每2小時消毒，讓客人到飯店都很安心。

經濟部次長林全能指出，PayEasy這次推動十大防疫準則，整合員工、顧客、環境等三個面向都有詳細的操作準則，可以讓消費者安心消費，願意出遊，變成是支援旅遊服務業的一股力量，且透過線上、線下合作形成新的市場發展機會，經濟部會與各位業者合作，希望為後疫情時代啟動經濟作準備。

詹宏志表示，凡是願意落實「十大防疫準則」的內需型服務業，都可分享「安心店家標章」，只要商家願意做好十大防疫準則，他們都願意給他這個標章，不限跟他們做生意的店家，大家群策群力喚起消費者信心，為後疫情重啟經濟打好基礎。

而這項行銷方案，共整合PayEasy、17Life、康迅旅遊、PChome、AsiaYo、台灣e-go、KKday、易遊網等8大線通路，共同行銷包括一風堂、兩班家、教父牛排、力麗觀光、礁溪寒沐、竹湖暐順麗緻等109個導入「十大防疫準則」的品牌商家電子票券商品。