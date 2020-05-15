台泥花蓮水泥窯協同處理垃圾 縣環保局：僅需環差

花蓮縣政府為解決花蓮長年只能將垃圾往外縣市送的窘境，找來台泥（1101），利用花蓮和平廠推動全台首座水泥窯高溫協同處理垃圾。面對環保團體主張應做環評而非環差，並從嚴認定汙染監測。對此，花蓮縣環保局明確回應，依法僅需進行環差。台泥則承諾會依環團及評審委員建議，擴大做各項監測，數據公開透明。

花蓮縣政府針對台泥花蓮廠水泥窯高溫協同處理垃圾案，最近召開環境影響差異分析報告專案小組第二次初審，一反去年6月環保局在和平村舉行公聽會時場外抗議，經過一連串溝通，出席旁聽的和平村民公開表達支持台泥幫花蓮解決垃圾問題。

審查會議上，審查委員陳水生表示，水泥窯協同處理廢棄物的設計，對花蓮的永續、垃圾處理來說，確實是進入一個新的境界，值得支持。他也希望後續的監測以及監督也要落實執行。

另一審查委員江漢全則指出，台泥調整後的方案，垃圾運輸路線完全不會經過村落主街道，也不會影響北邊宜蘭。但他認為未來要擴大民眾參與監督。

審查會議上有兩位來自鄰近和平的宜蘭澳花居民表達反對意見，兩人強調澳花不該被忽略，宜蘭縣政府代表則呼籲台泥未來要把回饋的工作機會納入澳花。

至於出席的環保團體地球公民基金會主任黃靖庭，呼籲花蓮縣政府，此案不能只做環境現況差異評估，應該要改做環評，他們相信以台泥的能力，必能做到大家都滿意。他指控台泥最近半年至少8次排放超標紀錄，擔心未來又處理生活廢棄物將會「繼續超標」。

對於環團指控，台泥表達嚴正抗議，台泥在審查會後依據環團提供的數據實際比對環保署認可的「花蓮縣連續自動監測數據公開平台」以及「台泥和平廠CEMS資料」，並經花蓮縣環保局確認，台泥半年內並無環團指控的異常排放情況。台泥表示，環團引用私人架設的網頁資料而非公部門認可的公開平台，並將水泥窯停窯期間的儀器維護瞬間高值誤認為運轉時排放，因而發布錯誤資訊，台泥深感遺憾。

花蓮縣環保局則強調，只做環差是有法源依據，台泥規劃的再生資源利用中心仍位於台泥和平廠內，且氣化爐處理後的高溫可燃氣體成為水泥替代燃料，底渣則成為水泥替代原料，不像一般垃圾焚化發電廠的焚化爐，還需要事後再作業，行業別仍是水泥業，因此不須新作環評。