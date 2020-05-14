疫情翻轉思維 資誠：驅動四類產業變革

新冠肺炎疫情導致社交距離與地域封鎖，但也使小平台靈活有彈性的優勢顯現，資誠聯合會計師事務所今（14）日提出觀察，在AI、IOT等科技的驅動下，醫療、教育、製造業以及商用不動產等四大領域，產業趨勢也產生新的改變。

資誠數位經濟負責人劉鏡清指出，此次疫情已成為加速改變的新觸媒，訂單需求趨向少量多樣，生產基地也將更分散，如何運用科技增加生產效率，提高訂單達交率，並控制成本，成為企業發展焦點。

在醫療照護產業方面，劉鏡清表示，近年醫療科技公司利用AI技術和行動裝置減少病人進出醫院的頻率，醫療照顧不再僅限醫院或診所，這即為去規模化的一種。以去年在美上市的健康管理公司Livongo為例，Livongo主要協助糖尿病和其他慢性疾病患者進行健康管理、病況追蹤，隨時掌握患者的血糖資訊、進行監測分析，讓專業醫療人員及時處理，大幅節省醫療開支；Nuvo也利用AI穿戴式裝置，協助孕婦檢測胎兒的健康情況，讓孕婦不用疲於奔波醫院，虛擬健康照護模式可能成為主流。

在教育產業方面，劉鏡清表示，疫情催生學校和企業對於線上課程的需求，讓國內外各種線上教育平台，及相關互動服務APP趁勢而起。雖然遠距教學與實體課程的體驗有些落差，但仍讓許多人反思線上教育這樣較靈活且低成本的教學方式，是否能成為未來教育產業的新選項。

在製造業方面，劉鏡清分析，譬如3D列印技術，將改變製造業樣態，未來對工具機的需求將下降，同時降低各式零件的售價，例如阿姆斯特丹的3D Hubs公司，利用雲端技術建立3D列印機的網路，只要透過軟體傳輸，即可在客戶附近生產，無須模具並減少運送成本，這是去規模化的新服務。

在商用不動產方面，劉鏡清指出，疫情帶動遠距工作的發展，省去通勤時間、良好的視訊會議體驗、資料上傳雲端，科技工具使辦公室去規模化，甚至虛擬化，而當疫情趨緩時，將有多少工作會維持遠距？這在一些歐美企業間形成討論，值得後續觀察。

劉鏡清認為，在各地陸續解封後，人群再度聚集，實體的醫療、教育、辦公需求會持續存在，但在經歷此次疫情之後，去規模化、彈性、個人化服務必定更趨主流，改變產業及消費面貌，企業不得不重視其發展。