貿協分享美政府採購商機

外貿協會執行經濟部國際貿易局委辦「爭取全球政府採購商機專案」，昨（14）日邀請美國聯邦政府華裔官員及專家顧問，解說美國政府採購市場最新趨勢與商機。

貿協指出，此專案曾協助20多家業者申請，只要取得資格，即獲得聯邦總務署背書，可直接獲得美國政府訂單。

昨天的說明會還介紹聯邦政府共同供應契約的制度與申請流程，希望有利協助國內廠商爭取商機。

美國政府是全球最大的單一買主，每年採購金額約2兆美元，其中聯邦政府年採購金額超過5,000億美元，主要類別包括資通訊軟硬體產品、安防監控產品、醫療器材、工業機械、車用設備、國防軍規產品、辦公室設備等。

貿易局副局長李冠志表示，此次新冠肺炎疫情期間，台灣產業供應鏈讓全世界刮目相看，可以透過產業合作、技術資源、雙方互惠與美方分享相關經驗。

貿協秘書長葉明水指出，貿協積極促進台美經貿交流、協助廠商布局，讓台商更容易進入美國政府採購市場，除直接投標與得標商合作外，加入聯邦總務署共同供應契約也是一個方式。

該專案曾協助20多家業者申請，只要取得資格，即獲得聯邦總務署的背書，可直接獲得美國政府訂單，後續如與其他美國政府採購得標商接洽，也能更快進入合作階段，出席美方人士建議，台灣廠商可從分包商做起，與得標商合作累積經驗及信任後，再爭取政府標案機會。