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震撼！台積電正式宣布 赴美亞利桑那州投資設廠

彭博：台積電將在美國亞利桑那州設廠 2023年前動工

旅遊新創業者 逆勢衝國旅

經濟日報 / 記者彭慧明／台北報導

新冠肺炎疫情影響海外旅遊、重創本地觀光，新創業者積極找轉型商品。旅遊體驗平台KKday全球營運中心總監張澄指出，公司發動「踩點團」找尋台灣好行程，下半年試行國內住宿加行程的套裝產品；民宿訂房網AsiaYo創辦人暨執行長鄭兆剛說，台灣連續30天沒有本土病例，民眾旅遊信心增加，預期下半年可能有些地方民宿不夠住。

張澄指出，KKday暫停海外行程銷售，積極開發台灣本地優質行程和伴手禮。KKday將台灣特產包裝為伴手禮賣給海外旅客，各項台灣食品都受歡迎，「肉紙賣到缺貨」，香港客更對台灣伴手禮有高度愛好。

張澄說，先前陸客減少來台，旅行社業者已針對國內部分景點發展「後陸客時代」的特殊行程。KKday也調整組織，人力轉向開發國內特殊行程，近期推出的露營區、露營車等套裝行程供不應求。

他坦言，疫情讓KKday重新考慮行程產品銷售模式，如從過去幾小時的體驗，嘗試與本地飯店業者合作，結合本地行程，推出二天一夜、三天二夜的產品。

鄭兆剛最近在臉書上公開感謝國發會，不到一個月就撥給AsiaYo「新創事業特別股投資專案」的資金。

他說，本來不抱太多希望，覺得政策緩不濟急，但政府展現高效率。

由於疫情快速來襲，造成大量海內外的民宿退房潮，「連續三個月退房」，資金調度出現緊俏。但是疫情最糟情況已經過去，看好暑假起的下半年國內旅遊市場。

鄭兆剛說，AsiaYo今年5月的民宿數量比去年同期增加，從流量來看，最近點閱流量與訂房轉換率同步上升，訂房的時間也漸漸拉長，從不敢預定、只敢臨時訂房，逐步變成開始提前訂房。

【記者彭慧明／台北報導】新冠肺炎疫情重創第1季台灣零售、旅遊、餐飲市場。康迅數位整合（PayEasy）董事長詹宏志昨（14）日主動揪團，推動「安心店家」標章，找上近70個餐飲和旅宿業者，簽署「服務業十大防疫準則」承諾書，在營業空間會落實測溫、消毒、通風等十大有效防疫措施，希望有利爭取旅遊和餐飲商機。

疫情 民宿 餐飲

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