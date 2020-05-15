聽新聞
test
0:00 / 0:00
尚志配息6.91元 大同吃補
大同昨 (14）日公告旗下尚志資產第1季配發現金股利6.91元，總計發出3,605萬元。大同表示，獲利來源主為大同莊園第一期建案陸續結案，獲利進帳。
相較於去年同期，尚志資產去年同期則發放現金股利795.45元，總計發出41.52億元，主要是出售土地獲利。今年沒有售地挹注，配息金額大幅縮水。
大同去年全年營收354.23億元，歸屬母公司業主淨利28.75億元，每股純益1.24元，相較於前一年每股淨損4.75元轉虧為盈。主要是尚志資產出售北市復興北路土地及建物合計51.11億元，還有土城建地6,000坪，合計121.78億元進帳。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言