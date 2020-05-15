尚志配息6.91元 大同吃補

covid-19於全世界大流行，歐美國家與地區或考量國家經濟表現，避免疫情風暴衍生金融風暴、或擔心因為轉單效應，讓自己的產業被排除在既有的國際產業鏈之外，又或因為政治因素，害怕失業率影響選情，因此紛紛在疫情未達明顯消退的當下，即選擇逐步復工。

2020-05-15 01:19