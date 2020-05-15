觀光飯店業 還有苦日子

多數飯店業者首季財報出現虧損，對第2季或下半年展望也都釋出悲觀看法，即使台灣防疫有成，加強推動國旅，但靠國際觀光客支撐的觀光飯店恐怕仍會陷入低住房率泥淖，希望政府搶救垂危的觀光業。

新冠肺炎疫情首季爆發，但事實上首季的前二個月觀光飯店仍有部分國際客源，尤其晶華、國賓等以日韓客為主的飯店，住房率仍有撐。

但3月起因封境之故，所有國際商務、觀光客無法來台，因此台灣觀光飯店業者陷入一片死寂，住房率快速滑落到一成以下。

首季觀光飯店業營運仍有前二個月業績支撐，疫情開始重創是從3月下旬開始，業者指出，因此營運受到最大衝擊的其實是在第2季。

晶華董事長潘思亮在疫情爆發之時，就大力疾呼政府應該經濟超前部署，針對薪資、租金與稅金採取紓困措施，搶求垂危的觀光業。

飯店業者憂心的說，疫情目前看不到底，看來今年觀光業要復甦幾乎是不可能。

業者分析，即使台灣疫情獲得控制，最多也是國旅稍為回溫，但以國際客為主的五星飯店，要解封卻遙遙無期，因為國外的疫情仍在延燒，短期內沒有翻轉的可能。