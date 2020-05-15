寒舍Q1虧1.9億 上市來最慘

寒舍昨（14）日公告首季財報，營收7.28億元，稅後虧損1.94億元，每股淨損1.74元，是上市以來單季最大虧損。飯店業者表示，首季飯店業營運受到新冠肺炎疫情重創，連晶華、國賓等資優生都撐不住，第2季營運恐較首季更差，預期本季營運恐再探底。

圖／經濟日報提供 疫情侵襲全球，國際商旅活動停頓，寒舍旗下寒舍艾美、台北喜來登等住房率重挫到僅一成左右，雖有餐飲業務支撐，仍難逃虧損，目前看來，第2季營運也有壓，今年要賺錢恐有難度。寒舍昨天股價收22.6元，下跌0.15元。

寒舍2016年月上市以來，每年均維持獲利，近三年雖曾出現單季虧損紀錄，但全年每股純益仍能維持1元以上，今年首季因疫情而大虧，本季營運環境也不易轉佳，預期虧損額度將擴大。

寒舍旗下有四家飯店，包括台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店。今年4月營收約1億元，年減68.9%，去年全年稅後純益1.23億元，每股純益1.11元，擬配發每股現金股利1元，盈餘配發率逾90％。

法人認為，在新冠肺炎疫情干擾下，飯店業界上半年營運將探底，即使下半年疫情趨緩，今年營運都恐不太好看，因此保守看待。

今年以來疫情重創飯店、餐飲業者營運，本土飯店業龍頭晶華首季稅後純益年減逾五成、降至1.47億元，每股純益1.16元，是近14年來單季低點。

老牌飯店國賓近期公告首季財報，累計營收5.5億元，稅後虧損2,424萬元，每股淨損0.07元，也是近年來首度單季出現轉虧。國賓的餐飲業務一直有穩定客源，今年前二月還有日本客支撐，但首季仍出現虧損。