大同旗下尚志資產第1季發放現金股利 每股6.91元

台灣人口老化問題嚴重，再加上少子女化，許多產業都有缺工問題，如何讓經驗豐富的老員工能夠續留職場，延緩退休，成為企業經營思考方向。勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署推動「職務再設計服務計畫」，從改善工作環境、工作設備或機具，調整工作方法，到提供符合特定勞工需求合適的就業輔具，提供建議給企業或個人，並給予最高10萬元補助，讓中高齡及高齡勞工工作不費力，效率不打折。

2020-05-14 14:28