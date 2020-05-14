大同旗下尚志資產第1季發放現金股利 每股6.91元
大同公司今 (14)日公告旗下尚志資產第1季發放現金股利每股6.91元，總計發出3,605萬元。
大同表示，獲利來源主為大同莊園第一期建案陸續結案，獲利進帳。但相較於去年同期，尚志資產的獲利縮水，主因為去年同期有出售土地獲利挹注，今年沒有，因此，獲利不能跟去年同期相比較。
尚志資產是大同的金雞母，為大同百分之百持有。去年5月大同代尚志資產公告，決議發放第1季現金股利每股795.45元，總計發出41.52億元，主要是出售土地獲利。
法人認為，尚志資產去年第1季適時貢獻可觀獲利，彌補大同受累於子公司華映、綠能、尚志半導體等虧損。
去年大同第1季合併營收81.04億元，歸屬於母公司淨利為30.59億元，每股純益1.34元。相較於前一年第4季每股淨損2.93元，轉虧為盈，也終止連續六季以來虧損，顯見尚志資產獲利的重要性。
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