花蓮縣長徐榛蔚宣傳開賣總統瓜 首賣40分鐘瘋搶逾900顆

東森購物力挺小農不遺餘力，今（14）日迎來花蓮西瓜季，更特地聯手花蓮縣大家長徐榛蔚縣長開賣曾榮登總統國宴御用水果、素有「總統瓜」之稱的花蓮鳳林大西瓜，每顆重15公斤（25台斤）以上，東森價550元，東森購物董事長王令麟更宣布加碼回饋東森幣50%，不計成本鼓勵全體會員踴躍支持，東森購物花蓮鳳林大西瓜首賣40分鐘即瘋搶逾900顆，訂單數字仍持續飆升。

西瓜甜美多汁、具備相當高的營養價值，是台灣常見的飯後水果。東森購物聯手花蓮縣政府嚴選當季新鮮的「花蓮鳳林大西瓜」，更邀請到在地果農邱邦榮、花蓮縣鳳榮區農會總幹事黃榮和以及花蓮縣的大家長徐榛蔚縣長蒞臨節目，不僅在現場與購物專家現剖試吃尚青「總統瓜」，更獨家傳授小菜刀剖大西瓜的小撇步，讓消費者也能吃得輕鬆優雅。

今日開賣當下電話專線與東森購物網ETMall立馬湧入大筆訂單，更有消費者一次下單30組，銷售反應極為熱絡，40分鐘內熱烈搶購逾900組，平均每分鐘就賣出23顆，總重高達1萬3,500公斤，目前訂單數字仍持續攀升中，根據東森購物統計預計今日全通路銷售可達2,500組，足見東森購物長期支持在地小農、嚴選優質農產的好成績與好口碑。

據指出，花蓮「好山、好水、好西瓜」，更是全台西瓜的重點產區，素有「總統瓜」美名的花蓮鳳林大西瓜，從結蒂到成長熟成，過程需累計1,200度的熟成，若每天均溫20度，就是60天的育成，相較於西部平均多出20天的熟成期；且花蓮在地西瓜多種植於潔淨、排水良好的河床砂礫地，得天獨厚的環境、慢熟細養與高品質培育，賦予花蓮大西瓜擁有「沙、甜、脆」的絕佳口感與濃郁風味，2016年更登上國宴享「總統瓜」美名，不管現切、冰鎮、打果汁或料理涼拌，都是盛夏抗暑的好妙方。

東森購物力挺在地小農，曾多次與在地農民團體合作，號召會員一起發揮愛心，支持台灣優質農產，東森農場更秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。