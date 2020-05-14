奇美DC風扇、液晶顯示器 奪國產品牌最佳信賴雙金榮耀

國產家電品牌CHIMEI 奇美家電在今年 2020 年「讀者文摘信譽品牌」的家電類評選中獲得雙金獎榮耀，除了首次納入評選，奇美便一舉奪金的DC直流馬達風扇品項外，液晶顯示器類別更是連續12年獲得信譽品牌殊榮，憑藉著「可靠可信程度」、「品質」、「價值」、「了解消費者需求」、「創新」以及「社會責任」等核心指標，再度獲得消費者最值得信賴品牌的尊榮。

奇美家電總經理余泯樂表示，奇美家電液晶顯示器能夠連續12年獲獎，必須由衷的感謝消費者的肯定與支持，更見證奇美家電一直以來對產品的百分之百的安心滿意，是打造消費者幸福的根源。

他指出，奇美製造產品時便採以多次檢驗，除對自家產品的負責，更同時為消費者把關，造就奇美家電等於「安全」且「值得信賴」的形象，此外，奇美家電更不斷開發各種創新技術及生活家電的美好體驗，更希望帶給消費者帶來便利、舒適、幸福的生活。」

奇美最新發表的R5系列，獲得 Google 官方授權搭載 Android 9.0 影音平台，並以便利先進的語音搜尋功能，帶給消費者輕鬆快速的視聽娛樂；同時一舉推出國產最大尺寸120吋的液晶顯示器U系列，提供消費者超大視野的極致畫質享受。

除了在液晶顯示器項目上的優異表現之外，CHIMEI 奇美家電邁向全家電品牌耕耘有成，品牌旗下的各種生活家電產品，包括節能空調、洗衣機、冰箱、廚房家電、生活小家電等多種項目，也受到消費者的熱烈好評與迴響。

今年 DC 直流馬達省電電風扇首度納入評選項目，奇美家電首創封閉式馬達，不只較傳統AC風扇更加安全，且耗電更低、能效更高、輕鬆節能無負擔，也在首年評選就獲得信譽品牌金獎加持，足見 奇美家電處處為消費者打造用心、安心、放心的幸福體驗。

余泯樂強調，一直以來堅持提供優質商品與完美服務，秉持一貫的品牌理念「幸福，來自您的滿意」，從品質、創新、設計和服務四個面向持續精進，不斷為國人帶來各種安全、便利、節能、的智慧生活家電，期許帶給消費者幸福居家體驗。