數字科技公布第1季財報 每股賺3.56元
網路生活平台數字科技公告今年第1季財報與4月合併營收。今年第1季合併營收3.56億元、營業淨利1.77億元、稅後淨利1.50億元，每股稅後盈餘(EPS) 3.56元。在平台營收比重方面，591房屋交易營收占比59％，8591寶物交易營收占比25％，8891汽車交易營收占比8％，518人力銀行營收占比7％。
數字科技4月合併營收1.25億元，累計1-4月合併營收4.81億元。
數字科技表示，591房屋及8891汽車第1季營收年增10％及4％，帶動營收穩定成長，配合精準投放行銷，優化站台操作、擴增服務內容、編輯、影音開箱等，增加使用者的黏著度，推升591房屋及8891汽車營收和獲利增加，每股稅後盈餘(EPS) 3.56元，維持營運穩健。
數字旗下的591房屋交易網，再推新功能「591實價登錄」服務，以「實名化」六都、基隆、新竹等全台主要都會區超過3萬社區的成交資料，讓民眾能夠簡單一鍵就能查詢到清楚的社區行情，帶動中古屋租售刊登收入創新高，4月營收年增10％。
展望今年，隨著數位服務的需求增加，加上疫情趨緩，經濟活動逐漸回溫，可望提升平台需求成長，且迎接七-八月暑假，8591寶物交易可望受惠宅經濟商機，增添營收成長，加上591房屋及8891汽車交易持續壯大下，營運穩健。
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