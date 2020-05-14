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影／祝文宇：全球大撒幣房地產受益 集團520檔期祭650億搶市

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
今年房市520檔期，甲山林計劃推出高達650億元新案，甲山林機構董事長祝文宇(左三)今(14)日表示，疫情衝擊下，各國政府紛紛祭出寬鬆貨幣政策救經濟，印鈔票最後就是答案錢幣貶值，尤其銀行利息這麼低，房地產是唯一有機會去借用低利息的產品，加上集團對房地產多年經驗觀察，樂觀看待後續房市表現。記者陳美玲／攝影
今年房市520檔期，甲山林計劃推出高達650億元新案，甲山林機構董事長祝文宇(左三)今(14)日表示，疫情衝擊下，各國政府紛紛祭出寬鬆貨幣政策救經濟，印鈔票最後就是答案錢幣貶值，尤其銀行利息這麼低，房地產是唯一有機會去借用低利息的產品，加上集團對房地產多年經驗觀察，樂觀看待後續房市表現。記者陳美玲／攝影

今年房市520檔期，甲山林計劃推出高達650億元新案，甲山林機構董事長祝文宇今(14)日表示，疫情衝擊下，各國政府紛紛祭出寬鬆貨幣政策救經濟，印鈔票最後就是答案錢幣貶值，尤其銀行利息這麼低，房地產是唯一有機會去借用低利息的產品，加上集團對房地產多年經驗觀察，樂觀看待後續房市表現。

祝文宇指出，今年房市雖受疫情影響，不過卻引發台商回台置產的情況，加上台灣美中貿易戰後海外資金大量湧入，以及台灣防疫有成、市場購屋信心逐步回升，看好後續房市表現，因此今年520檔期將祭出650億元新案，其中字建案就有380億元，包括60億元「圓山帝寶」、110億元「甲山林帝景」、140億元「海上皇宮」、高雄70億元「繽海」，另外代銷案也有270億元，如總銷180億元「金城五No.5」、52億元「高妍植」、18億元「新泰陽」以及20億元三重「河家歡」。

愛山林建設總經理張境在表示，第2季雖然520檔期帶動下房市供給量大增，但近年建商以高價標地、土地價格上漲，試問房價怎麼會下得來？尤其這一波疫情讓台商感受到台灣的好，今年元宵節後台商陸續有購屋動作，所以中大坪數產品跑得不錯，加上剛性需求買氣持穩，因此看好接下來房市後市。

張境在指出，疫情只有3月中時間，加上剛好碰上台股大跌，各大案場來人、成交比較緊張，平均少了三成以上，但現在剛性客戶出來買、台商又出手，買氣已恢復到過年前市況。

房市 疫情 台商

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