合一公告 收到丹麥大廠利奧製藥授權簽約金5億元
合一生技(4743)今(14)日公告，利奧製藥(LEO Pharma)依據合約於14日支付合一第一階段簽約金1,448萬美金(稅後1,303.2萬美金)，合計已收到簽約金共1,848萬美金，稅後1,663.2萬美金(約5億元新台幣)。
中天集團子公司中天上海及合一生技(4743)於4月15日共同與丹麥國際大藥廠利奧製藥(LEO Pharma)簽署抗體新藥FB825的新藥獨家研發合作及授權合約。合一開發的抗體新藥技術FB825將授權給LEO，授權金為5.3億美元（約新台幣160億元），包括4.9億元的里程碑款、4,000萬美元的簽約金，是台灣史上最大新藥授權案。
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