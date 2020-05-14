華邦電、禾伸堂臨門一腳 投資台灣方案突破兆元大關

投資台灣事務所今（14）日宣布，在通過華邦電等4家台商回台投資、以及3家企業根留台灣投資後，投資台灣三大方案正式突破兆元大關，表現出台灣因防疫優異表現而備受矚目，成為企業分散風險的首選。據統計，三方案至今已吸引480家企業投資約1兆36億元，預估創造8萬2555個本國就業機會。

台商回台方案今通過4家，共投資約87億元，分別為華邦電子、希華晶體科技、新代科技及日揚科技。3家根留企業包括禾伸堂企業、富田電機、達興材料，共投資約58億元，後續還有超過50家企業排隊待審。

台商回台方面，投資台灣事務所指出，美中貿易爭端波及全球供應鏈，電子產業廠商也審慎調整全球佈局。近年華邦中科12吋晶圓廠生產效益提升優於預期，為維持公司長遠競爭力、因應市場需求，將投資超過65億元以擴增產能，並引進業界最高水準的智慧自動化機台設備。

希華晶體科技石英元件產品90%外銷歐美日，因美中貿易戰導致中國市場需求降低，出貨量下滑，為了調整全球投資布局，決定投入8億元提高台灣產能。

台灣工具機控制器三大龍頭之一的新代科技，由於貿易戰對兩岸工具機產業打擊至深，連帶衝擊控制器銷售量。為了分散風險並配合客戶要求，新代斥資逾2億元擴建竹科總部廠房，導入自動化產線、智慧倉儲。

同為貿易戰因素，擁有超高真空核心技術的日揚科技已將上海廠部分產線遷移回台，今年初又遭逢疫情衝擊，全球產業大幅停擺及供應鏈改變，因此再加碼投資近11億元啟動台南樹谷園區新廠興建計畫。

根留台灣部分，禾伸堂為了布局5G產業發展，計畫斥資25億元在桃園市龍潭區增建高階積層陶瓷電容器(MLCC) 智慧化產線，並招募315名本國人才。

富田電機為了掌握台灣電動車動力系統產業契機，投資超過19億元，在苗栗銅鑼園區打造台灣第一條最具規模的MIT電動車動力系統生產線，導入智慧化製程，將100%採用國產零組件，整合國內電控系統(康舒)、齒輪(和大)、線材(大亞)、電磁鋼片(中鋼) 4家供應商。

達興材料為友達與長興合資成立的特用材料製造商，是臺灣唯一、全球少數能提供顯示器產業最完整解決方案的上游材料供應商，為了擺脫全球科技業上游原材料長期受日系廠商壟斷，達興材料將投資13億元於臺中中港加工區新建智慧化廠房，強化關鍵材料核心技術。