眾達第1季營收創同期新高 EPS 0.57元

眾達公布第1季季報，2020年第1季合併營收6.55億元，年增21.24％，創歷史同期新高，營業利益0.76億元，年增77.72％，本業成長動能維持正向，但因業外認列外幣評價匯損與CB評價損失影響，稅後淨利0.39億元，每股稅後盈餘（EPS）0.57元。眾達表示，可轉換公司債已於2月全數轉換為普通股，第2季起將不會受到評價影響業外損益。

眾達表示，高速光收發模組產品的市場前景與頻寬需求息息相關，4月合併營收創新高，來自於北美客戶因應資料中心擴充以及企業雲端儲存需求，帶動100G單通道光收發模組與32G光收發模組產品的出貨量皆有明顯成長。

目前眾達蘇州廠的生產情況幾已恢復正常，然在仍未完全滿足訂單需求下，公司已採取加班作業因應，建置中的馬來西亞廠則受限當地政府實施行動管制令，惟生產線與測試設備進駐，以及現有作業人員教育訓練動作都持續，一旦放寬限制，即可進行試量產動作，目前眾達對於第2季底前導入量產的目標不變。

眾達對今年營運表現看法樂觀審慎，新冠肺炎正加速企業與個人對頻寬的需求，而在可見未來5G通訊亦將逐步成熟下，預期此不只是短期現象，亦為中長期趨勢。公司除持續開發更高速光收發模組產品外，今年會將重點放在中國（蘇州）、台灣（新竹）與馬來西亞（檳城）3個生產基地的產能調配與供應鏈管理。