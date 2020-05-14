受疫情影響 Roots西門專賣店6月底將搬至遠百寶慶

Roots西門專賣店進駐西門町10年，今（14）日宣布，將於今年6月底搬遷至鄰近的遠東寶慶百貨3樓。

市場人士分析，疫情期間，西門町人潮銳減，但租金高居不下，也讓商家寧可搬到鄰近「結市」又有基本客層的百貨，且百貨通常採取包底抽成，負擔也不會像開街邊店這麼重。

Roots表示，客人是以本地客為主，這次搬遷政策與營運無關，是搬遷不是撤櫃；目前Roots全台門市約有120家左右，現在陸續有店數陸續改裝和調整中。

Roots即日起至6月底全館商品1折起，消費另贈新櫃｢Roots遠東寶慶專櫃」開幕$300購物金禮券一張。5/16(六)起每周末推出精選1折單品，種類包含男/女裝、皮件、鞋子、家飾品…等：Roots小木屋系列浴室配件組原價$980特價$98；Roots經典彩色棉褲原價$2,580特價$258；百搭款丹寧logo棒球外套原價$4,980特價$498；經典壓釦長夾原價$3,280特價$328….等，共近500款1折精選商品。