高鐵21日改選董事 「黑馬」前交長蔡堆出線擔任獨董

台灣高鐵公司（2633）將於5月21日舉行股東常會，選任新一屆的董監事，現任董事長江耀宗留任，而代表民股的高鐵五大原始發起股東中，富邦、長榮、東元都留任，欣陸控股集團（前身為大陸工程集團）去年賣股退出董事會後，下一屆也確定不會再進入董事會，但最引人注目的是，現年72歲的前交通部長蔡堆被推薦擔任年薪180萬元的高鐵獨立董事。

政府投資股權超過六成的台灣高鐵公司訂於521改選董監事，因520內閣僅微幅改組，且江耀宗任內表現不俗，因此，層峰決定予以留任，現任總經理鄭光遠也可望續任，而部分董事則是配合之前的人事異動，於這次改選時一併調整。

在法人董事部份，交通部原先只有一席董事，因欣陸控股集團去年大賣高鐵持股，退出董事會，迄今未再補選董事，且欣陸控股集團董事長殷琪雖然是興建高鐵的大功臣，但已堅決表態不再過問高鐵事務，故交通部決定將這一席董事，由現任交通部政務次長王國材擔任。

而富邦、東元集團近幾年雖然也陸續出脫高鐵股票，但交通部仍希望有民股留在董事會內，故支持兩大集團繼續保有法人董事席次，長榮集團因已大量賣出高鐵股票，若光憑股權絕對無法選任董事，基於長榮也是高鐵五大原始發起股東，對高鐵貢獻頗多，因此，交通部決定改以主管的航發會法人代表身分繼續擔任董事，原代表航發會擔任董事的台灣車輛董事長蔡煌瑯退出。

至於獨立董事部份，原本有三位，這次再增一位，現任律師邱晃泉留任，前交通部長賀陳旦聘任的丁克華、濮大威不留任，改聘台大財務金融教授石百達，和台大土木工程系教授賴勇成兩位財金、軌道專家擔任獨董，而最讓交通業界跌破眼鏡的是，交通部新增一位獨董竟是現年72歲的前交長蔡堆。

交通界人士指出，蔡堆雖擔任過交通部長，但對高鐵業務並不熟悉，加上年事已高，這次出線擔任高鐵獨董，著實令人感到意外。

據了解，有傳言蔡堆在擔任部長時與閣揆蘇貞昌相識，這次是透過前交通部長、台中市副市長、現任中華顧問工程司董事長林陵三牽線，才讓交通部長林佳龍點頭聘任他到高鐵擔任獨董。不過，蔡堆一直聯絡不上，林陵三則表示他不知道蔡堆要擔任高鐵獨董，近日也沒和蔡堆聯絡。