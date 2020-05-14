米其林主廚御用刀具 西班牙ARCOS今夏首度登台

新冠肺炎疫情逆市炒熱「宅經濟」，不僅各種料理神器、烹飪鍋具大賣外，就連專業刀具的需求也明顯成長。看好近期的疫情改變許多人的生活型態，越來越多外食族改變飲食習慣，透過親自下廚，營造有「儀式感」的料理氛圍。西班牙人氣刀具品牌ARCOS阿科斯今夏正式登台，同時它也是米其林二星主廚Mario Sandoval馬利歐·桑多瓦爾御用利器，獨創工藝技術，讓你在家也能成為米其林廚師。

西班牙專業刀具品牌ARCOS阿科斯今夏首度登台，首波引進品牌的「BROOKLYN布魯克林」、「UNIVERSAL寰宇」、「DÚO杜爾」三大系列廚用刀具，訴求無論是專業的廚師或宅家練廚藝的初學者，都能找到屬於自己的刀款，料理起來事半功倍，輕鬆在家化身米其林大廚。

ARCOS阿科斯刀具品項，包含：主廚刀、三德刀、蔬果刀、中式菜刀、剁刀和麵包刀…等。而品牌最大特點在於獨家NITRUM®不鏽鋼刀片的超高強度、硬度和耐磨特性，大幅提升料理的細緻度，且ARCOS阿科斯刀具皆為西班牙原產，每個製作環節也致力達成環境永續目標，不僅取得ISO與NSF等品質及安全認證，也深受國際設計獎項的肯定，熱銷全球70多國。

其中，「BROOKLYN布魯克林」是專業主廚的最愛，使用獨家NITRUM®不鏽鋼刀片，提升刀具在切割、耐久與硬度等各項性能；一體成形的熱變形鍛造工藝使刀身更加堅固不易斷裂；刀刃特殊的絲綢邊緣技術，可獲得獨特的切割效果；其Micarta複合纖維刀柄，重量輕且穩定性高，在不同的溫溼度環境下不易發生變形，耐用美觀。

「UNIVERSAL寰宇」則是訴求品質與設計感兼具，適合每天都有下廚的使用者，同樣是NITRUM®不鏽鋼刀片，擁有銀離子抗菌技術，降低99.9%刀柄表面上細菌，使用上更安全衛生，通過美國國家衛生基金會NSF認證。