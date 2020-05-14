宇峻行銷費用拖累 Q1每股僅賺0.99元

遊戲研發商宇峻（3546）今（14）日公告首季每股純益0.99元，較去年第4季每股純益1.67元、去年同期1.21元雙雙衰退，並創近3年同期低點，獲利表現低於市場原先預期，衰退主因是認列2億多元遊戲行銷費用，拖累單季財報表現。

宇峻今年首季營收3.83億元，季增22.3%、年增39%，雖然營收不錯，但因提列新手機遊戲《三國群英傳M》行銷費用逾2億元，致使稅後純益僅4,108萬元，季減35.9%、年減18%，每股純益僅0.99元，遠低於法人預估每股純益2.3-2.5元區間。

法人表示，現階段遊戲市場競爭比過往更激烈，宇峻雖然上季營收成長，但獲利因行銷費用受到影響，因此未來該遊戲能否維持熱度，將攸關宇峻第2季財報表現。

針對獲利不如預期，宇峻解釋，公司首季營業費用約3.1億元，較去年同期增加1億多元，主要是行銷費用增加，總計首季行銷費用達2億多元，但預料本季度行銷費用可望大幅降低。

展望未來，宇峻透露，《三國群英傳M》未來除計畫在中國上市外，也會在日本、東南亞推出，日本會自己營運，東南亞包括越南、印尼及泰國則尋求當地上市機會，並且不排除自己營運，藉此提升利潤。