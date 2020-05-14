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Uber在台推上線前確認清單與人臉識別的口罩驗證機制

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

隨著疫情趨緩，通勤需求也將隨之提升。Uber 宣布將陸續於全球市場推出「上線前確認清單」與採用人臉識別技術的「口罩驗證機制」的兩項安全新功能，職業駕駛使用Uber App 上線前，先通過事前確認預防措施、包含是否配戴口罩等，確保職業駕駛、乘客雙方都有安全、優質、且可靠的行程體驗。此功能同步提供給台灣市場，合作車隊或車行之職業駕駛與乘客將陸續可以使用這項全新功能。

在職業駕駛要上線開始行程前，全新的安全功能「上線前確認清單」能幫助職業駕駛於行程前一一勾選是否採取了政府指導的安全相關措施，三項都勾選了才能上線開始接案。包括以「口罩驗證機制」透過人臉識別技術，要求職業駕駛上線前以即時回傳自拍照的方式來偵測職業駕駛備妥及配戴口罩的狀況；每趟行程結束後進行車輛消毒，將車輛會頻繁接觸到的地方於行程後進行消毒；以及職業駕駛沒有任何不適狀況。

在乘客端，Uber App 也讓乘客在每趟行程前，確認已配戴口罩、進行手部消毒、建議坐在後座、且透過打開窗戶讓空氣保持流通等預防措施。

Uber 技術與安全團隊耗費近兩個月的時間進行設計與研發，啟動「上線前確認清單」與「口罩驗證機制」新功能，可望協助職業駕駛持續防疫不鬆懈，確保自己與乘客共同的安全。

口罩 Uber 疫情

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