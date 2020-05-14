宜進處分忠孝東路不動產予萬海 處分利益約2,500萬元

近年積極轉型當包租公的紡纖廠宜進（1457）今（14）日公告處分位在忠孝東路四段的不動產，予航運商萬海，交易金額5.34億元，宜進可獲得處分利益約2,500萬元，換算可貢獻每股獲利約0.08元。

宜進此次處分位在忠孝東路四段285號14樓等四戶房地及車位，其中土地折合約55.34坪，建物約535.92坪，另外加上3個車位，交易對象為萬海航運。

宜進主管表示，此次處分主要是為了活化資產，希望保留更多現金以因應新冠肺炎對經濟的衝擊。

由於國內紡織業經營困難，宜進去年底就宣布，旗下台南廠的加工絲部門從今年元旦起停產，台南廠相關土地及廠房將出售。另方面宜進則積極獵地、獵房，布局不動產收租，轉型當「包租公」。

宜進今天公布第1季財報，受新冠肺炎疫情影響，宜進今年首季稅後淨損4,351萬元，比起去年同期因為有出售土地的利益挹注大賺2.46億元，「由盈轉虧」，換算每股淨損0.19元，為連續第2季虧損。