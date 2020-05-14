寒舍首季每股虧損1.74元 創上市來最大虧損

新冠疫情衝擊，寒舍（2739）今（14）日公告首季財報，營收收約7.28億元，稅後虧損1.94億元，每股淨損1.74元，創上市以來單季最大虧損。業界表示，飯店業第2季的營運恐較首季更差，預期本季營運恐探底。

新冠疫情導致國際商務客、旅客消失，寒舍旗下寒舍艾美、台北喜來登等住房率受到影響，雖有餐飲業務支撐仍難逃虧損，寒舍首季財報繳出單季最差成績單，若第2季持續探底，今年要賺錢恐有難度。寒舍今日股價收22.6元，下跌0.15元。

寒舍近三年營運未有起色，不過，上市以來每年均維持獲利，近三年單季雖有虧損，全年仍能維持EPS在1元以上，今年首季因新冠疫情而大虧，加上本季營運環境未復甦，預期虧損額度將持續擴大。

業界指出，在新冠疫情衝擊下，寒舍近日也公告，執行長黃世安因個人生涯規劃因素請辭，職缺由董事長蔡伯翰暫代，7月10日起生效。黃世安是2018年9月5日出任寒舍執行長，先前是凱悅酒店集團亞太區業務副總裁。寒舍對於未來是否找新人選沒有具體說明。

寒舍旗下有四家飯店，包括台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店。今年4月營收約1億元，年減68.9%，去年稅後純益1.23億元，EPS為1.11元。

法人認為，寒舍近三年每股純益維持在1元水準，但在新冠肺炎疫情干擾下，今年營運恐不太好看，因此保守看待。