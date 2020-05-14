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用LINE也能叫餐 LINE攜手有無外送搶攻餐飲外送商機

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
LINE台灣董事總經理陳立人（左），有無外送總經理蘇守仁（右），邀請用戶透過LINE SPOT體驗便利的美食外送功能，一起來挺餐廳。前為台北永康商區名店美食。圖／LINE提供
LINE台灣董事總經理陳立人（左），有無外送總經理蘇守仁（右），邀請用戶透過LINE SPOT體驗便利的美食外送功能，一起來挺餐廳。前為台北永康商區名店美食。圖／LINE提供

LINE今（14）日宣布店家查詢服務LINE SPOT，正式攜手外送國家隊之一「有無外送」，在LINE SPOT中新增美食外送服務，1,300個與有無外送合作的餐飲店家，已上架到LINE SPOT，用戶透過LINE SPOT完成訂單，可享獨家運費折抵、與半價餐費折抵優惠。雙方合作釋出最大誠意，邀請全台2,100萬LINE用戶，一起來挺餐廳。

同時，LINE SPOT也針對日前發表的點餐外帶服務，新上架800個店家，這也使LINE SPOT中支援外送與外帶的餐飲店家數合計超過2,600家。

LINE表示，未來LINE SPOT將持續擴增店家數量與串接夥伴，希望讓用戶透過LINE SPOT不僅方便查看離自己最近的店家，還可一鍵選擇連結餐廳的第三方服務，像是外帶、外送、預約訂位、LINE TAXI或台灣代駕等第三方服務，拉近用戶與店家的距離，豐富「Life on LINE」的數位生活體驗。

談到此次雙方的合作，LINE台灣董事總經理陳立人透露，從接洽到實際完成串接上線，僅用不到兩個月的時間，「我們認同有無外送獨特而踏實、深耕社區的經營型態，最重要的是，雙方也共享一樣的理念，希望創造用戶、餐廳，與平台業者的共贏，因此加速部署」

LINE SPOT繼外帶之後，現在也串起「外送」這個服務環節，LINE表示，LINE SPOT自詡為用戶「值得信賴的生活幫手」，期待LINE SPOT能夠滿足用戶生活各方面的線下活動需求，而LINE觀察台灣人重視日常飲食體驗，近期在疫情的推播助瀾下，以外送形式享受美食已成為趨勢，甚至未來人們生活的新常態。為此，盡快尋找合適的外送合作夥伴對 LINE SPOT的發展至關重要。

LINE也說，對LINE SPOT而言，能夠藉由優質合作夥伴的加入，提供用戶更完善、便利的使用體驗是最大的目標，而未來也期待包括在針對商家的導流、LINE POINT的回饋機制等能有更進一步的合作方式，打造一個真正共榮的生態系。

有無外送副總經劉育榮表示，餐廳業者與外送平台為共生體，因應本次防疫時節，今年6月底前洽談的餐廳，不綁獨家，無上架費，且全面給予前三個月15%合作方案。同時，透過與LINE SPOT的合作，讓串接有無外送的餐廳，可以有多重的服務入口，接觸到更多顧客。不僅如此，為了協助餐廳增加訂單，更特別提供LINE SPOT訂餐用戶獨家優惠。接下來仍會穩紮穩打深化核心業務，並持續深耕商圈經濟。

現在，用戶在LINE SPOT裡已經可以查找有無外送所合作超過1,300個餐飲店家，主要服務地區目前以北北基與桃園地區為主，合作知名店家包括麥當勞、台灣鹽酥雞、呷七碗、麥味登、老先覺功夫窯燒鍋、還有商圈名店像是米其林星級餐廳金蓬萊、永康商圈的永康刀削麵、高記等。

LINE表示，LINE SPOT一直以平台形式經營，面對用戶龐大的外帶、外送飲食需求，LINE SPOT未來也歡迎不同優質的合作夥伴加入，持續優化、滿足用戶使用需求。

現在在LINE SPOT中不只可以看附近有什麼店家，還可直接點進去叫外送。圖／LINE提供
現在在LINE SPOT中不只可以看附近有什麼店家，還可直接點進去叫外送。圖／LINE提供

LINE 餐飲 疫情

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