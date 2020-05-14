康友首季EPS 1.7元 預期營運將逐季成長

康友-KY（6452）公告首季財報暨2019年度股利分配案。第1季合併營收10.9億元，受到匯兌損失影響，年減率1.97％，若以人民幣計算，則年增率3.84％，稅後淨利1.34億元，每股稅後盈餘1.7元，年衰33.07%。

康友-KY董事會並通過2019年度盈餘分配案，為充實營運資金，保留足夠現金，進行營運擴張，公司擬配發現金股利2元、股票股利2元。

康友-KY表示，隨著第2季新冠肺炎疫情影響可望逐漸淡化，本業大輸液保持穩定，疫苗產業可望受惠正大集團庫存去化後，啟動拉貨動能，帝斯生技朝損益平衡邁進，在利空出盡後，營運將逐季成長。

從首季財報來看，即便在新冠肺炎下，康友-KY營收近持平，然受到匯兌損失影響，人民幣與台幣價差擴大至5.9％，加上印尼盾3月重貶19％，匯兌損失總計達1.3元，故毛利率39.53％、營利率26.2％，稅後淨利1.34億元，年減率46.12％，每股稅後盈餘1.7元。

此外，康友-KY今年股利發放不若往年，公司表示，並非景氣考量，主要原因為充實營運資金，保留足夠現金，進行購併擴張營運，公司正在印尼及大陸尋找合適的企業伺機進行購併，或者進行資本支出，可望為公司帶來更強大的獲利，而非保留資金應付不景氣。

展望第2季，康友-KY表示，雖然印尼封城2個月，以致子公司帝斯生技成長遞延，但印尼盾已回升至14800，加上景氣循環，傳統第1季為淡季，下半年將迎接傳統旺季，且正大集團在庫存去化完畢後，可望啟動拉貨動能，加上二價疫苗也陸續取得，出貨將逐步放量，帝斯生技朝損益平衡邁進，加上子公司六安華源製藥受惠小廠逐步淘汰下，市場供需平衡，在疫情尚未完全解除前，大輸液的需求仍在。