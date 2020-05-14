葛瑪蘭客運攜手萬泰科 推科技防疫

葛瑪蘭攜手科技廠，打造安全乘車環境。面對新冠病毒威脅，全球新冠確診已破400萬例， 並造成了近30萬人的死亡，葛瑪蘭客運公司今（14）日宣布，攜手萬泰科等多家科技廠，透過三大科技產品，聚焦科技防疫。

葛瑪蘭客運攜手科技廠，今日召開說明會，以三大智慧科技防疫產品，包括智能防疫消毒機器人、銀銅鈦抑菌濾網、體溫偵測追蹤器，打造安全乘車環境。

葛瑪蘭客運表示，除了各項防疫作業之外，包括車輛及場站定時清潔消毒，車輛除平常於發車前或收班後進行 車輛清潔及消毒外，在營運期間亦於每八小時進行消毒一次，符合主管機關之要求增加消毒頻率，更要求做到防疫滴水不漏，讓民眾搭 車放心，遠離病菌。

近日國內零確診無病例已達31天，不過防疫無假期，為了因應下一波境外移入的感染風險，葛瑪蘭客運有著提供安全無菌之搭乘環境的使命及責任，除以上每日基本防疫作業外，該公司投入智慧與科技的結合，整合萬泰科等科技廠的三大智慧防疫產品，打造無菌的空間提供旅客安全無虞的乘車環境。

其中，智慧防疫機器人可自動設定行駛路徑及時間，於車內環境消毒方面引進全新科技 UVC LED 紫外光智能消毒機器人。葛瑪蘭於發車前或收班後，以全自動化進行車輛 內部全面紫外光殺菌消毒，此外，整趟殺菌過程均無需添加任何化學藥劑，因此沒有任何化學汙染物的產生及殘留，除節省人力清潔消毒成本外，同時兼顧安全及環保，以供乘客於乘車途中，安心搭乘。

「銀銅鈦抑菌濾網ACT」方面，是由萬泰科所開發，於車輛空調設備升級全新濾網，同時讓銀銅薄膜材料複合，增加抗黴 菌功能。根據研究報導所示，此新冠病毒可存活於塑膠及不鏽鋼的表面超過72小時，但在銅的表面四個小時，可大幅抑制病菌（毒）活性，較其他濾網材料有更好的抑制特性。

至於「體溫偵測追蹤器」，葛瑪蘭將於服務場站設置自動溫 度檢測儀器，由紅外線辨識，供民眾於上車前自動感應溫度檢測以及口罩配戴的警示管制，除大幅減少人力支援外，亦增加體溫檢測之效率。

葛瑪蘭表示，該公司開創全國客運業者第一與智慧科技結合的項目，該公司也再次呼籲旅客，如感冒或身體不適請務必配戴口罩、勤洗 手，做好個人防護措施;返國有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報 或是撥打 1922 免付費防疫專線，儘速就醫。