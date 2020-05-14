黑松FIN、C&C 推含L-137植物乳酸菌飲料

黑松瞄準健康飲品商機，領先同業，首創將L-137植物乳酸菌加入碳酸飲料及運動飲料中，旗下備受消費者喜愛的FIN和C&C宣布推出「黑松FIN乳酸菌補給飲料」及「黑松C&C乳酸菌氣泡飲」重量級新品，突破既有框架，成為乳酸菌的新載體，也為飲料「健康」風潮帶來新意。

根據食品所統計2017年台灣膳食補充劑第一名為益生菌(產值達43億元)，歐美及亞洲近三年廣泛運用於食品、飲料，預計2020年全球益生菌市場將達523億美元。在日本，乳酸菌的研究及應用已發展了數十年。除了乳品、各式粉劑、膠囊外，現也突破環境、溫度限制，被廣泛添加、應用於各式食品當中。

黑松表示，日本好伺(HOUSE)食品集團將L-137乳酸菌添加在咖哩包中，讓消費者透過日常飲食，即能輕鬆調節生理機能。考量「健康」訴求已成民眾日常必需，進入盛夏，無論是在室內、戶外都容易有水分流失的現象，黑松FIN作為等滲透壓補給飲料第一品牌，全新「黑松FIN乳酸菌補給飲料」更搶先添加日本好侍食品集團(ハウス食品グループ)L-137植物乳酸菌，搶攻酷暑飲品市場商機。