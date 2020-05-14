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詹宏志領軍 串聯商家、平台以「安心店家」重振經濟

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
詹宏志領軍，串聯商家、平台以「安心店家」重振台灣後疫情時代經濟。 圖／康迅數位提供
詹宏志領軍，串聯商家、平台以「安心店家」重振台灣後疫情時代經濟。 圖／康迅數位提供

在經濟部指導下，康迅數位今（14）日宣布號召百大商戶與八大線上通路串連，首波70品牌店家更宣示落實「服務業十大防疫準則」，以及PChome、17Life、PayEasy…等線上通路，則協助店家推廣其電子憑證，為「後疫情時代」重啟經濟開創一個全新模式。

據了解，此次響應的70品牌，包括：一風堂、力麗觀光、竹湖暐順麗緻、新光三越台北信義新天地、新竹國賓、勝博殿、凱撒飯店連鎖、礁溪寒沐等近70個餐飲、旅宿業品牌，共同簽署「防疫十大準則」承諾書，承諾在營業空間落實測溫、消毒、通風等十大有效防疫措施，而為力挺這些「安心店家」， PChome、17Life、PayEasy、ezTravel易遊網、台灣e-go、KKday、AsiaYo、康迅旅遊等八大線上通路協助推廣其電子憑證。

康迅數位總經理李易騰說，PayEasy作為消費者與實體店家之間的通路平台，對於疫情造成的「冷凍效果」感同身受，但分析顧客不上門的核心原因，不是害怕病毒，而是擔心店家環境不安全，於是PayEasy和17Life團隊根據防疫專家所倡導過的有效防疫手段，彙整成「服務業十大防疫準則」，提供廣大的餐飲、住宿、SPA等實體店家有所遵循。

李易騰進一步指出，有好的商家就要有強大的通路來力挺，經PayEasy居間協調，PChome等8大通路，決定一起力推這100多家參與落實防疫準則的安心商戶電子票券，後續還會透過「生活場景中台」串接技術，將「安心店家」的商品，推廣到更多線上通路，讓好店家享受「無邊界銷售」的待遇。

此外，李易騰並表示，只要認同並願意落實「十大防疫準則」即使不與PayEasy合作銷售，一樣可以參加「安心店家」的行列，經審核後，同樣也可獲得安心店家識別貼紙。

除了做好防疫，為爭取消費者青睞，這群安心店家還提出優惠訂價，住宿類可下殺到3折以下，例如趣淘漫旅 HOTEL CHAM CHAM 台南，推出親子住宿2.4折、義大皇家酒店一泊二食假日不加價2.8折、維多麗亞酒店推出平假日一律3.9折的三人遊再贈摩天輪搭乘券住宿專案。

在遊樂園方面，六福村主題遊樂園、麗寶樂園、鈴鹿賽道樂園門票殺到5.5折；餐飲部份，台北花園大飯店「饗聚廚房」-單人豐富Buffet吃到飽下殺7.8折；喜來登大飯店十二廚餐券6.9折。

餐飲 李易

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