建大第1季虧損 大陸深圳土地長期開發利益可期

建大（2106）第1季受到進行深圳廠土地開發案，發放當地員工遣散費6.63億影響到獲利，使得第1季稅後虧損5.24億元，每股稅後虧損0.6元。

建大說明第1季虧損原因，因中國大陸深圳廠的土地開發案影響，第1季發放結束員工勞動合同經濟補償金(類似台灣的遣散費)達6.63億元，使得首季虧損5.24億元。因經濟補償金為單一事件，若不加計則這個部分，建大本業獲利1.4億元，每股稅後純益0.16元，本業的績效表現較去年虧損進步。

建大全球布建8座工廠，廠區分散在深圳、昆山、天津、越南、印尼等地，首季受新冠肺炎及封城影響，建大第一季營收為64.19億元，年減率16%，下降比率較競爭同業來的小，受惠石油價格下跌，原料成本控管得宜，毛利率表現也比去年好。

建大深圳舊廠將與港資佳兆業集團合建開發，預計今年下半年將舊廠清空，進入實質開發階段，該廠土地面積約5萬坪，預計興建商辦與住宅大樓，合建分屋比例為建大35-45%、佳兆業集團 55-65%，預計 2022 至 2023 年完工，法人看好深圳房價，預估整體開發利益將上看千億，對建大EPS挹注上看 50 元。