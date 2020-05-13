Nespresso膠囊郵寄回收再擴張 全台達2000回收點

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso邁向新的永續里程碑，適逢5月17日是國際回收日，擴張啟動免郵資全台i郵箱24小時回收服務，無接觸自動列印郵寄託運單，在疫情期間亦提供消費者更安全便利的膠囊回收方式。

國際回收日（International Recycling Day）由聯合國教科文組織創建，旨在推廣回收的重要性，並鼓勵每一位地球公民關注和參與回收行動。在台灣，Nespresso 2015年起施行在地化回收服務，五年來不斷增加實體回收據點，至今全台達2,000個回收點，大幅提升消費者回收便利性；同時，透過回收咖啡渣農業應用及再生鋁製品利用，將每一顆膠囊回收的成果真實地展現在消費者面前。

Nespresso表示，台灣自2019年起領先業界，與涵蓋台灣所有縣市及離島的郵局合作，以「收件人繳納郵費」的方式，由Nespresso代付郵資，消費者即可免付費，臨櫃輕鬆交寄回收膠囊。

今年，更透過郵局「i郵箱」服務的加乘，除了將回收據點擴及捷運站、火車站、購物中心等生活區域外，24小時自動列印託運單，無須與人接觸即可託運寄出，也讓膠囊回收便利又安心。

即日起，凡於網路或電話訂購的Nespresso消費者，將可透過加購Nespresso專用回收袋 ，獲得一組「i郵箱專屬郵件號碼」。消費者將回收膠囊放進專用回收袋後，即可隨時至鄰近i郵箱，透過自動列印託運單，免付郵資將回收膠囊送至Nespresso回收廠，輕鬆完成回收。

每一顆被回收的Nespresso咖啡膠囊經回收廠分離處理，鋁殼經熔化再製為鋁錠後，即可廣泛運用於生活中，成為各種膠囊再生鋁製用品，例如腳踏車、瑞士刀等。

本次更於台灣研發製造，推出會員專屬護照集點精品：限量版「膠囊再生鋁製筆記本」及「膠囊再生鋁製筆筒」，全數使用台灣回收的Nespresso咖啡膠囊為原料打造而成，展現回收再利用的無限可能。