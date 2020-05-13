電商未必受惠疫情 瘋狂賣客關站停止營運
今年以來新冠肺炎疫情蔓延全球，大型電商業者平台上瘋狂湧入訂單，對小型電商平台反產生擠壓效應。台灣本土老字號小型電商「瘋狂賣客」在網站上宣布歇業，5月15日起關閉網站。
瘋狂賣客是2008年成立的利基型網站，當初以KUSO創意文案以及多樣化3C商品起家。不過也曾因為經營轉型轉手，轉型團購、旅遊等商品。近期，瘋狂賣客在官方網站上發表暫停服務公告，對「瘋賣」忠實粉絲們，感謝過去12年的支持陪伴，購物網將於2020年5月15日（星期五）15:00閉站並暫停交易，閉站前所產生的訂單仍保有7天鑑賞期之權益。
瘋狂賣客表示，將持續協助訂單等相關問題到5 月29日下午3時。也期待未來再相見。
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