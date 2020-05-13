卜蜂說明花蓮養雞場：無設水源土石流區 採水簾式管理

卜蜂（1215）原本要在花蓮設五個種雞場、一個蛋雞場，但遭當地居民抗議暫緩。卜蜂發言人劉明哲13日召開記者會提出三大說明，包括申請建場場地不位於水源區地帶、也無位於土石流危險區、養雞採取水簾式環境控制，可減少污染；未來將以取得地方共識為目標。

為何以私人名義申請興建執照，劉明哲解釋，因農發條例中，農地只能以個人名義取得，不可由企業取得，政府必須確認該地有既成農用事實，最後要送到農委會審核同意後，才可以讓法人承接。

他說，卜蜂預計於花蓮設置的牧場地點，可根據水利地理資訊服務平台網做相關查詢，查詢結果顯示所在地位置，皆無位於水源區地帶。另外，設置的牧場地點，根據行動水保服務網查詢，顯示各地段的所在地位置，皆無位於土石流危險區域。

他也提到，卜蜂是以水簾式環境控制，而非籠式飼養，透過電腦監控系統調控雞舍風扇等設備，可降低污染，氣味不會溢散至外面。

劉明哲還出示土地登記證明表示，卜蜂雖用私人名義，但還是會做抵押設定，權利人仍是台灣卜蜂企業。

卜蜂會選擇花蓮設種雞場和蛋雞場，劉明哲說，因台灣人每年平均約食用315顆蛋，位居全球第三名，顯示台灣人食用雞蛋有高度需求；花蓮長期以來呈現供不應求的狀況，蛋品都由西部供應。

為了就近提供當地所需，同時減少每年交通運輸3%碳排放，所以才決定於花蓮投入蛋品市場，未來會優先提供雞蛋給花蓮居民，若有多餘蛋品，才會銷往其他縣市。