快訊

WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

卜蜂說明花蓮養雞場：無設水源土石流區 採水簾式管理

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
卜蜂（1215）原本要在花蓮設五個種雞場、一個蛋雞場，但遭當地居民抗議暫緩，卜蜂發言人劉明哲13日召開記者會提出三大說明。記者何秀玲／攝影
卜蜂（1215）原本要在花蓮設五個種雞場、一個蛋雞場，但遭當地居民抗議暫緩，卜蜂發言人劉明哲13日召開記者會提出三大說明。記者何秀玲／攝影

卜蜂（1215）原本要在花蓮設五個種雞場、一個蛋雞場，但遭當地居民抗議暫緩。卜蜂發言人劉明哲13日召開記者會提出三大說明，包括申請建場場地不位於水源區地帶、也無位於土石流危險區、養雞採取水簾式環境控制，可減少污染；未來將以取得地方共識為目標。

為何以私人名義申請興建執照，劉明哲解釋，因農發條例中，農地只能以個人名義取得，不可由企業取得，政府必須確認該地有既成農用事實，最後要送到農委會審核同意後，才可以讓法人承接。

他說，卜蜂預計於花蓮設置的牧場地點，可根據水利地理資訊服務平台網做相關查詢，查詢結果顯示所在地位置，皆無位於水源區地帶。另外，設置的牧場地點，根據行動水保服務網查詢，顯示各地段的所在地位置，皆無位於土石流危險區域。

他也提到，卜蜂是以水簾式環境控制，而非籠式飼養，透過電腦監控系統調控雞舍風扇等設備，可降低污染，氣味不會溢散至外面。

劉明哲還出示土地登記證明表示，卜蜂雖用私人名義，但還是會做抵押設定，權利人仍是台灣卜蜂企業。

卜蜂會選擇花蓮設種雞場和蛋雞場，劉明哲說，因台灣人每年平均約食用315顆蛋，位居全球第三名，顯示台灣人食用雞蛋有高度需求；花蓮長期以來呈現供不應求的狀況，蛋品都由西部供應。

為了就近提供當地所需，同時減少每年交通運輸3%碳排放，所以才決定於花蓮投入蛋品市場，未來會優先提供雞蛋給花蓮居民，若有多餘蛋品，才會銷往其他縣市。

劉明哲不願透露五個種雞場、一個蛋雞場投資金額，若後續案子無法持續推動，他也僅表示，目前還未想到這部分問題，但會拿出誠意與當地民眾溝通。

卜蜂記者會外聚集抗議人士。記者何秀玲／攝影
卜蜂記者會外聚集抗議人士。記者何秀玲／攝影

卜蜂 雞蛋 牧場

延伸閱讀

東森助小農 花蓮縣長上陣開賣15公斤重花蓮總統瓜

宵小偷走生財器具 花蓮警方啟動護瓜勤務

花蓮養雞場爭議 卜蜂提三點聲明

花蓮紓困申請案件 衛福部：已退回

相關新聞

震撼！寶成再開一槍 湖北廠關廠裁員4,000餘人

新冠肺炎疫情重創運動休閒品牌供應鏈，全球製鞋龍頭寶成集團縮減開支「再開一槍」！繼高階主管減薪與台灣員工放無薪假之後，位於大陸的湖北廠也確定關廠，首波被資遣員工人數多達4,000餘人。

和泰車大驚奇 Q1獲利創高

車市龍頭和泰車首季財報出爐，受惠本業兩大「神車」熱銷，單季稅後淨利34.67億元，季增18.8%，每股稅後純益6.35元， 創下歷史單季新高，尤其在新冠肺炎疫情重創台灣消費市場背景下，相較去年來看，第1季稅後淨利年增率高達38%，更是令市場驚奇。

縮艙救價 陽明、萬海營運趨穩

全球最大貨櫃航運業者馬士基（Maersk）本季貨量恐減25%，而因應貨量續探低，全球航商多持續自主縮艙捍衛運價。據Alphaliner最新調查，全球航商自主縮艙量已達240萬TEU（20呎標準櫃），較上月再增20萬TEU，縮艙比重已經正式突破10%，續創新高。

台塑化美國新廠 準備動工

國際油價低迷，台塑化總投資額上看百億美元的美國路易斯安那州投資案先前一度傳出考慮延期動工，台塑化董事長陳寶郎昨（13）日表示，路州投資案已準備開始動工整地，但原訂2022至2024年完工的目標可能稍微往後延。

台開提名三獨董 都是新面孔

市場日前傳出台開經營權拉警報，昨（13）日台開董事會公布下屆董事提名名單，四名提名董事與現任相同，但三名獨立董事名單為新提名人選，分別為前新竹縣長邱鏡淳、戰略學者洪榮一，以及中信金融管理學院教授陳錦稷。外界認為，這份名單顯示出董事長邱復生的經營權可望穩住。

中石化拚高值化 加碼29億

中石化朝石化本業與土地開發雙主軸方向發展，昨（13）日公告將投資37.28億元，啟動精細化工廠一期建造工程計畫，希望朝向高值化的石化品方向努力。

轉投資失色 統一EPS 0.79元

統一昨（13）日公布今年首季財報，營收1,082.91億元，稅後純益44.6億元，年減15.3%，每股純益（EPS）為0.79元，較去年同期0.93元減少0.14元。

寶成關廠裁員 製鞋產業心有戚戚

「下一季訂單在哪裡？還不知道！」，一家製鞋大廠老闆不諱言，新冠肺炎疫情重創全球運動產業供應鏈，身為龍頭的寶成集團被迫選擇減薪、放無薪假，甚至關廠裁員，也真實反映了業界所面臨的產業環境確實險峻。

豪華休旅車 戰雲密布

疫情對景氣的衝擊，連帶讓一般車款銷售造成影響，但高階車款由於訴求客層多金，反最不受疫情影響，吸引近期車廠深度經營，以高達449萬元的賓士AMG GLE 53為例，就是在此考量下積極引進國內，與保時捷的Cayenne S與BMW X5 M捉對廝殺。

疫情干擾 長榮海首季小虧

全球貨櫃輪自發性大縮艙，捍衛運價效益發酵，也讓外界好奇航商首季營運表現。長榮海運昨（13）日公布首季財報表現優於市場預期，稅後僅小虧4.41億元，每股稅後淨損0.09元。

統一超進化 七路出擊

統一超董事長羅智先在今年統一超的股東營業報告書提到，轉投資事業布局，其中海外轉投資公司中最亮眼的小金雞菲律賓7-ELEVEN，今年總店數預計突破3,000店，將持續擴大商品結構，推動複合式門市。

策略經營／劉克振…利他經營 共生共榮

研華董事長劉克振表示，對未來十年整體工業物聯網產業 （Industrial IoT）看法十分樂觀。在技術的演進下，包括邊緣運算、AIoT、雲端運算、數位轉型、5G等各式新應用逐漸發芽。

熱門新聞

你的福利！ 60歲還在工作也能月領勞退金

怎分辨真假紓困民眾？延禧攻略一席話點出關鍵

中央紓困公文朝令夕改7小時作廢 地方無所適從大罵添亂

行政院拍板！10萬元勞工紓困貸款加碼50萬名額

震撼！寶成再開一槍 湖北廠關廠裁員4,000餘人

鴻海操刀口罩曝光 官方社群平台公布兩款顏色

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。