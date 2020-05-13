東森助小農 花蓮縣長上陣開賣15公斤重花蓮總統瓜

西瓜一向是國人夏日消暑水果排行榜的榜首，在日漸炎熱的夏天來一口沁涼冰透的西瓜，是一大享受，東森購物支持在地優質農產，將於5月14日14時於東森購物47頻道，聯手花蓮縣政府開賣曾榮登總統國宴御用水果、素有「總統瓜」之稱的花蓮鳳林大西瓜。

花蓮鳳林大西瓜每組一顆入，每顆重15公斤以上，產地直送最新鮮，東森價550元，東森購物董事長王令麟力挺小農，更宣布將半買半送、加碼回饋東森幣50%。花蓮縣長徐榛蔚將特地北上東森購物Live節目現場，分享獨門花蓮大西瓜挑選的秘訣，與東森購物一同力促台灣在地優質農產品。

據指出，花蓮為全台西瓜重點產區，素有「總統瓜」美名的花蓮鳳林大西瓜，從結蒂到成長熟成，過程需累計1,200度的熟成，若每天均溫20度，就是60天的育成，相較於西部平均多出20天的熟成期；且花蓮在地西瓜多種植於潔淨、排水良好的河床砂礫地，得天獨厚的環境、慢熟細養與高品質培育，賦予花蓮大西瓜擁有「沙、甜、脆」的絕佳口感與濃郁風味，2016年更登上國宴享「總統瓜」美名，不管現切、冰鎮、打果汁或料理涼拌，都是盛夏抗暑的好妙方。

東森農場嚴選花蓮鳳林大西瓜，採用有機肥及獨家方法栽種，以中央山脈純淨泉水灌溉，堅持一株一瓜培育，求質不求量，保留最佳的養分、營造最優質的口感，更多了果香與色澤。東森購物將於5月14日14時於電視購物47頻道準時開賣。

西瓜甜美多汁、具備相當高的營養價值，深受大朋友小朋友喜愛，也是台灣常見的飯後水果。西瓜含水量高達九成，西瓜汁液中更富含維生素A、B、C等多種營養素、礦物質與水溶性纖維，具備開胃、助消化、利尿的功效，紅肉西瓜還含有茄紅素與胡蘿蔔素，更具抗氧化效果，因此在炎熱的夏天，適量吃點西瓜不僅能消暑、解渴，也有助促進代謝、提升免疫力。

東森購物力挺在地小農，曾多次與在地農民團體合作，號召會員一起發揮愛心，支持台灣優質農產。東森農場多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。