日本樂天市場關閉國際版服務 用戶仍可用官方轉運服務

日本樂天市場（國際版）宣布，將於日本時間的2020年6月1日下午2時結束服務。不過，日本樂天市場官方轉運服務Rakuten Global Express仍將持續推動。根據日本樂天相關公告，國際版的最後下單時間是6月1日下午2時前（日本時間），必須在6月11日上午10時（日本時間）完成付款，最後的店家發貨日期為6月15日。

日本樂天市場國際版開通服務約10年，主要提供日本願意寄送貨物到海外的賣家用來銷售商品的平台，平台上的商品從日幣轉為台幣，買方也要負擔國際運費。

2017年5月15日起，日本樂天市場提供官方海外轉運服務（Rakuten Global Express）。這項服務主要是針對想在日本樂天市場購買商品，但賣方不直接寄往日本國外時，為買家提供轉運服務。過去買家只能使用轉送Japan、tenso.com等第三方的海外轉運公司，將自己上網買到的商品透過轉運公司轉寄海外，日本樂天市場在2015年5月啟動了自己的轉運服務，免經第三方。