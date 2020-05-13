花蓮養雞場爭議 卜蜂提三點聲明

台灣卜蜂（1215）提出三點說明花蓮所有牧場申請過程一切合法合規。發言人劉明哲今（13）日指出，首先卜蜂申請建場完全不是水源區、其次，不是土石流地帶，第三工業化養雞不等於自動化養雞；這件事情後，卜蜂會持續與地方民眾及縣府溝通。

劉明哲表示，目前所有的牧場建置申請都依中央主管機關法規申請辦理，正在跟花蓮縣政府釐清當中。再度強調花蓮的種雞場投資並非在水源區、更不是土石流區。

所有的飼養都用全球最高的建廠方式，採用水簾式環境控制，透過電腦監控系統調控雞舍風扇等設備，隨時記錄雞舍內部數據，相較於傳統雞舍更易於控管，都是用最高規格的方式來飼養。

針對記者提問，劉明哲也表示，卜蜂去年發生廢棄物處理不合規定事件，劉明哲也表示，這個並非卜蜂問題，原本就委託合法環保處理業者來處理，是這家業者不依規定處理；卜蜂內部經過不斷檢討，未來除了必須是合法環保處理廠商外，卜蜂也會不定時去抽查，而且承包商最終提供處理妥善證明才能請款。

台灣卜蜂與子公司瑞福食品預計在花蓮壽豐、鳳林、光復蓋6座養雞場，其中五座是以種雞場為主，種雞廠的規模都不能太大，降化風險控管的管理，除了樹湖為蛋雞場外，豐坪、鳳凰、中原、大榮、馬佛等5場則為種雞廠，預計1個場的飼養量要2.5萬隻，以生產種雞為主，並不是大規模的飼養基地，而是以生產種雞為主。