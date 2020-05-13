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DFNI大獎頒給台灣 昇恆昌第二航廈新商場獲殊榮

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
桃園機場的免稅商店業者昇恆昌，於昨（12）日榮獲國際知名旅遊零售業界權威媒體DFNI頒發「最佳新開幕商店」獎項。　圖／昇恆昌提供
桃園機場的免稅商店業者昇恆昌，於昨（12）日榮獲國際知名旅遊零售業界權威媒體DFNI頒發「最佳新開幕商店」獎項。　圖／昇恆昌提供

新出爐的Skytrax國際評比，桃園機場於全球百大機場中名列第18位，而桃園機場的免稅商店業者昇恆昌，則於昨（12）日榮獲國際知名旅遊零售業界權威媒體DFNI頒發「最佳新開幕商店」獎項，以獨特多元的豐富購物體驗與強烈的台灣特色文化脫穎而出，打敗世界各大國際機場，再度成為台灣之光。

每年5月眾所矚目的國際知名旅遊零售業界盛典DFNI+Frontier Awards於新加坡舉行，由機場相關營運機構擔任專業評審團，從各大知名國際機場、精品品牌與免稅店中評選出獎項最佳代表，今年受新冠肺炎疫情影響，頒獎典禮以線上直播進行，世界各國的觀眾守在螢幕前屏息以待。

長期服務於國門機場的昇恆昌以去年11月全新開幕的桃園國際機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」獲得專業評審團一致肯定，以國際設計團隊結合台灣藝術元素再加上驚艷五感的購物體驗奪下「Best New Shop Opening 最佳新開幕商店獎」，主辦單位表示昇恆昌於此領域表現優異，獲獎實至名歸。

昇恆昌打造「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」，給予國內外旅客耳目一新的全新感受，整體的空間設計由知名國際機場室內設計團隊 – 英國「The Design Solution」規劃具通透性的商業空間，以領先國際潮流的Walk- Through設計概念讓旅客一進管制區便能感受到出境大廳及全新動線的開闊寬廣氛圍。空間巧妙融入台灣元素，邀請文創藝術家范承宗、陳怡潔、詹雨樹等大師，結合台灣流行與藝術文化，透過虛實整合的多媒體視覺體驗，向世界傳達台灣自然與人文兼具的絕美特色，震撼旅客的感官視聽。為滿足國門機場餐飲服務的品質與需求，聚集國內外美食名店，結合中西餐飲文化，創造台灣獨有、引人入勝的精彩機場五感體驗。

桃園機場的旅客量，自2015年起即超越原規劃設計的3,700萬人次總旅客容量，2019年更創下4,869萬的旅客量歷史新高，可以說多年來都超載營運。這次評比在全球550座機場維持前4％以內的前段班，全靠機場相關產業一起努力。而桃園機場也會以豐富台灣自然文化特色持續優化各項軟硬體，包括總經費超過11億的各項維護建設工程以及管制區內免稅店的改修，都將如火如荼的進行。藉由台灣本次防疫的傑出表現，期待迎來更多國際旅客造訪。

為滿足國門機場餐飲服務的品質與需求，昇恆昌聚集國內外美食名店，結合中西餐飲文化，創造台灣獨有、引人入勝的精彩機場五感體驗。　圖／昇恆昌提供
為滿足國門機場餐飲服務的品質與需求，昇恆昌聚集國內外美食名店，結合中西餐飲文化，創造台灣獨有、引人入勝的精彩機場五感體驗。　圖／昇恆昌提供

桃園機場

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