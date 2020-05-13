光陽、三陽：不參加全球最大2020米蘭機車展（EICMA）

新冠疫情也改變今年許多人的展覽計畫，29年來首次KYMCO（光陽）宣布考量到疫情影響，2020不參加全球最大米蘭機車展（EICMA），另外，也是國內的機車銷售大廠三陽（2206），內部也已經決定今年不參加機車展，兩家公司都會在下半年另外構思新產品發表策略。

日前國內機車龍頭大廠光陽工業（KYMCO）執行長柯俊斌就表示，考量到全球經濟受到新冠疫情衝擊，民眾受到大環境波及經濟會較有壓力，今年光陽的銷售營運重點將放在減輕消費者購車負擔。昨天光陽也再度宣布，取消全球機車迷最重視的2020年米蘭機車展參展計畫。

每年吸引超過50萬人參觀的全球最大機車展義大利米蘭車展（EICMA），自1914年首屆至今，擁有超過100年的展覽歷史並成功連續舉辦第77屆。來自台灣的機車品牌KYMCO，由義大利代理商1991首次參加，KYMCO官方於1993正式參加，多年來，KYMCO一直是積極支持EICMA米蘭車展。

現階段考量到COVID-19疫情擴散的巨大影響，顧客及訪客的安全仍然是KYMCO的首要考量，疫情已經帶給全世界的人們前所未有的挑戰，因此，KYMCO光陽決定不參加2020年的EICMA米蘭車展，今年如果有新車資訊也將在KYMCO海內外官方網站公告。

政府祭出多項補助今年整體機車市場可望與去年相當，主要是包括對七期燃油車補助、ABS車款補助、汰舊換新的補助等，這可以說是二輪機車市場史無前例的優惠，而且補助也都到今年底，隨著再搭配業者推出的優惠，及景氣、疫情影，第3、第4季銷售可望買氣出籠。