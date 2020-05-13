因應疫情 AirAsia針對旅行推出非接觸式的應用程式

因應現今疫情狀態，亞洲低成本航空AirAsia針對旅行推出幾種非接觸式的應用程式，包含非接觸式支付、非接觸式自助報到機、旅客通關系統（Passenger Reconciliation System; PRS）以及其他手機應用程式的更新，以提供旅客更快速、更安全的飛行體驗。

AirAsia航空公司已經在馬來西亞第二國際機場提供包含AliPay、 Wechat等行動支付方式，並且將逐漸拓展至其他機場。BigPay和和Touch N Go等其他支付方式也會陸續問世。

從今天起，非接觸式的自助報到機也會在AirAsia在馬來西亞、泰國、印尼與日本有運營的機場開始實施，乘客可以透過airasia.com或者是手機APP辦理登機手續後，自行列印登機證以及行李標籤，以確保非接觸式登機程序的完整性。

另一個非接觸式的應用程式寪旅客通關系統（Passenger Reconciliation System; PRS），該系統將在馬來西亞第二國際機場啟用。乘客不需要與AVSEC（航空安全局）確認登機證，只需要掃描登機證即可。此外，AirAsia也會在所有登機口設置登機牌掃描系統，不再需要人工蒐集登機證存根來確認登機人數。

AirAsia手機APP也會在本月底進行更新，乘客可以透過手機APP掃描護照，以簡化並實施非接觸式的登機手續，預計未來將會添加其他功能，例如掃描旅行簽證等等。

AirAsia集團首席營運長Javed Malik表示，除了現今嚴格執行地面安全措施，例如維持社交距離、個人防護措施之外，我們很高興能夠為大家介紹非接觸式的程式問世，提供旅客更安全、更有效率、非接觸式的程序。維護旅客跟員工的安全一直是我們首要的任務，而這些程式的推出也顯示出我們對於航空飛行中保持飛行安全的承諾。