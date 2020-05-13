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全球會議排名出爐 台灣攀亞洲第四

經濟日報 / 記者黃文奇/台北即時報導

全球協會型會議最重要國際組織「國際會議協會（International Congress and Convention Association, 以下簡稱ICCA）」，12日公布最新出爐「全球協會型國際會議統計報告（2019 Statistics Report）」，我國以163場次名列亞洲第四，創五年來排名新高，也平了歷年最佳記錄。

根據ICCA公布之2019年全球及亞洲會議排名資料，臺灣整體表現除排名表現亮眼外，城市排名也多達13個城市舉辦符合ICCA標準的國際會議，遍及雙北、高雄、臺中、新竹、臺南、花蓮、屏東（墾丁）、嘉義、基隆、宜蘭、南投（日月潭）、苗栗等，展現我國會議「遍地開花」政策奏效。其中，臺北更創下歷年新高，以101場較去年再提升一名，排名亞洲城市第五。

如此亮眼成績，歸功於中央與地方、民間與政府齊心協力推動會議產業，共同打造臺灣成為國際會議最佳目的地。由經濟部國際貿易局委託外貿協會執行的「推動臺灣會展產業發展計畫–會展產業整體計畫（MEET TAIWAN）」，持續不懈致力於與地方政府共同合作，攜手建構會議軟硬體設施，以客製化輔導機制，協助國內公協學會及國際組織成功爭取國際會議來臺。

臺灣計163場協會型國際會議主要類別在醫學、科技、科學會議等三大領域，憑藉著臺灣豐沛的專業能量及領先的產業技術，成功爭取舉辦國際重量級醫療會議，例如「2019國際醫療照護品質與安全論壇」、亞洲區生化與生物工程學術界的重要交流平臺「2019亞洲生物技術大會（ACB）」等多項指標型會議；其他領域也展露頭角，諸如，探討人權、民主領域頗具地位的指標會議「第4屆世界婦女庇護安置大會」、「國際人權聯盟（FIDH）大會」及全球規模最大的國際飛安會議「第72屆世界飛安高峰會（IASS）」均選擇來臺舉辦，由會議的多元性可見我國在各個領域、產業的發展成果備受國際肯定。

今年，受到「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」疫情影響，全球會議產業幾乎停擺且面臨前所未有的挑戰，更可預見疫情後的會議、展覽等商務活動模式都將改變。在這個持續變動、不確定的時期，「MEET TAIWAN計畫」除運用我國防疫有成的全球聲譽，透過正面形象宣傳並儲備產業能量，也將協助會議主辦單位導入數位科技的運用等創新作法，滿足日益多元會議型態及需求。在全球疫情趨緩後，爭取指標型國際會議來臺辦理，將臺灣打造成為全球會議產業不可或缺的重要角色。

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