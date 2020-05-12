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麗寶Outlet甩開疫情陰霾 勞動節、母親節業績V型反轉

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

麗寶Outlet Mall於5月1至10日推出4萬張總值達2,000萬元振心消費抵用券，引爆勞動節至母親節檔期消費需求，每天開店後約3至4小時就索取一空，麗寶Outlet業績也甩開疫情陰霾，較去年同期呈現二位數增長，表現亮眼。

母親節當週，因連續28天無本土案例且零確診效應，更是出現營收V型反轉，尤其館內男女服飾、運動休閒類別都比去年同期成長三成以上，家用電器類別也有二成左右成長。

雖然在疫情期間，消費者害怕待在室內空間，並恐慌密集互相傳染，但麗寶以半露天購物環境，桌椅拉大間距等防疫優先的謹慎態度，讓消費者增加逛街的信心，5月以來全館業績比去年同期成長三至四成。

麗寶表示，截至5月10日共發出4萬份，海撒2,000萬的消費券，搭配各品牌Outlet折扣價，在額外的消費券折抵誘因下，帶動全館業績提升力道，尤其是男女服飾和運動休閒品牌，都是消費者購物的首選。

另外也連帶提升餐飲業績，無論是主題餐廳，還是美食街小吃，整體餐飲更逆勢成長三成以上。

在病毒肆虐下，媽媽最想要的心願，就是家人相聚陪伴及身體健康，麗寶貼心舉辦「媽媽也是網紅」拍照活動，除邀請專業攝影師，還能現拍現沖洗帶回家紀念，再額外得到象徵母愛的康乃馨一束。

然後再大啖異國美食料理，還能將麗寶發放的消費券購買禮物表心意，在這個一年一度的節日裡，大家都捨得花錢疼惜媽媽，讓家事事半功倍，按摩椅、家電用品都有比同期母親節業績提升二成。

麗寶表示，Outlet Mall在防疫期間，全館都做好防疫準備，入館須戴口罩，室內保持1.5公尺、室外保持1公尺的社交距離，定時消毒，提供健康安全的購物環境。

而且麗寶Outlet Mall擁有超過20公頃的腹地，從遠洋過海的500年義大利原生橄欖樹、300坪的獨家寵物公園，到浪漫花團錦簇的運河、磅礡驚豔的科莫湖水舞，都是營造歐洲度假氛圍，不用花大錢，就能輕鬆體驗。

Outlet 母親節

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