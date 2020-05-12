金字塔尖客群出閘 頂級休閒飯店一房難求

疫情重創觀光休閒產業之際，金字塔尖的消費悄然復甦，還提前爆發，由頂級休閒飯店跑第一棒，包括全台最高價的谷關虹夕諾雅溫泉飯店、宜蘭礁溪老爺、南投日月潭涵碧樓近期住房「都很難訂」，而一晚要價超過2萬元的谷關「虹夕諾雅」5月起甚至一房難求，熱度令人咋舌。

雖然新冠疫情讓消費降至冰點，在觀光業一片死寂的3、4月，全台最高價的谷關虹夕諾雅溫泉飯店，住房率還維持九成以上，5月更是全面客滿，政商界高層以及演藝圈A咖級名人身影穿梭其中，天氣春寒料峭，滿園衣香鬢影，彷彿天上人間。

觀光飯店業界指出，台北市的飯店客層多為國際商務、觀光客，疫情來襲、台灣鎖國，住房率有一成已經偷笑，但休閒度假飯店因為國內旅客仍在，且頂級客不怕花錢，這幾個月來，很多高消費的客群把旅費省下來，投入高檔的休閒飯店的懷抱，因此，住房需求大是意料中事。

高雄市觀光協會高層表示，疫情已經造成全台灣的觀光休閒產業瀕臨「沙漠化」，市場了無生機，選擇退出的情形愈來愈多，沒料到最頂級奢華的虹夕諾雅仍交出好成績，顯示在非常時期，市況並沒有朝M型化發展，而是走向「一枝獨秀」型態，這種現象對往後業界的投資布局有深度參考價值。

核心人士指出，去年底傳出新冠肺炎後，引起消費者恐慌，但台灣防疫到位，疫情透明度高，虹夕諾雅住房很快就穩定增長，每個月可售房間數1500間，3月、4月都賣出1400間以上，平均住房率九成。此外，根據昨(6)日虹夕諾雅官網訂房資訊，5月已經全部客滿，6月也只剩8天有空房。

高雄五星級飯店主管說，虹夕諾雅以「頂級奢華溫泉度假村」為市場定位，最高房價每晚3萬元以上，改寫國內住房紀錄，即便是全台灣最貴的飯店，其軟硬體成功營造出「世外桃源」的美感，每間客房都有私人溫泉池，自去年6月開幕後人氣爆表，經常一房難求。

疫情期間金字塔頂級客源悶壞了，虹夕諾雅的高檔、高價，產生高安全感的信賴，近來不時可見中央級政治人物、大企業領袖以及知名藝人的身影，除了基本的住房需求外，頂級餐飲服務持續創造高附加價值。

虹夕諾雅是由最大股東汶山企業董事長林盟弼，結合豐興鋼鐵、陸欣實業等斥資20億元，引進日本頂級度假飯店龍頭星野集團到台灣所設立。

林盟弼說，「要做就做最好的」，全館規劃50間VILLA客房，最小的就有25坪以上，全部委託星野集團經營管理，導入其品味、文化與設計，所有的原始規劃都沒有變更，完全尊重日方理念及專業，就是要成就台灣最頂級的溫泉度假飯店。