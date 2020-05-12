影／和億生活添好運集團 攜手東森購物開賣

受到疫情影響，和億生活集團攜手東森購物獨家開賣，搶攻這一波商機，和億生活聯合旗下品牌香港「添好運」與新加坡「了凡油雞飯・麵」推出獨家17種星級料理組合，包含上市以來熱銷15,000組的大熱門「添好運冷凍防疫組」與美味新品「了凡冷凍防疫組」，等超夯人氣商品，最低488元起至1288元，即日起可在東森購物下單，在家輕鬆享用兩大米其林美食，宅配到府免運費。

開賣記者會活動，由和億生活添好運集團蘇嬉螢執行長、東森購物執行長楊俊元共同主持。 和億生活聯合旗下品牌香港「添好運」與新加坡「了凡油雞飯・麵」推出獨家17種星級料理組合，東森購物開賣。記者林俊良／攝影