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避開歐洲新冠疫情 光陽、三陽今年缺席米蘭車展
新冠肺炎蔓延歐洲，不過在每年11月舉辦、每次吸引超過50萬人參觀的全球最大機車展義大利米蘭車展EICMA至今未宣布停辦或延期，為了避免「染疫」，光陽今（12）日宣布今年不參加米蘭車展，為29年來首次缺席；三陽也同樣因擔心歐洲疫情，選擇不參加今年米蘭車展。
光陽表示，光陽由義大利代理商在1991年首次參加，光陽官方則在1993正式參加，多年來一直積極支持米蘭車展，然而，現階段新冠肺炎疫情擴散的巨大影響，將帶給全世界的人們前所未有的挑戰。因此，光陽決定不參加2020年的米蘭車展，因為顧客及訪客的安全仍然是KYMCO的首要考量。光陽也感謝所有顧客及合作夥伴在這段疫情艱困時期的耐心，合作與諒解。
同樣每年都會出席米蘭車展盛會的三陽指出，由於新冠肺炎疫情在歐洲尚未停歇，目前已經決議今年不參加米蘭車展。
米蘭車展自1914年首屆至今，擁有超過100年的展覽歷史，到去年止成功連續舉辦第77屆。
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