米蘭機車展 今年光陽和三陽都不去了

疫情重創，最具代表性的米蘭機車展，光陽和三陽今年都不去了。

每年吸引超過50萬人參觀的全球最大機車展義大利米蘭車展EICMA，自1914年首屆至今，擁有超過100年的展覽歷史並成功連續舉辦第77屆(2019)。更是全球各機車品牌新車款與概念車展示的重要活動，對機車公司意義重大，但今年情況顯然不同。

來自台灣的機車品牌KYMCO，由義大利代理商1991首次參加，KYMCO官方於1993正式參加。多年來，KYMCO一直是積極支持EICMA米蘭車展，然而，現階段COVID-19疫情擴散的巨大影響給帶給全世界的人們前所未有的挑戰。因此，KYMCO光陽決定不參加2020年的EICMA米蘭車展，因為顧客及訪客的安全仍然是KYMCO的首要考量。

光陽工業在12日正式公告今年不參加米蘭機車展。光陽公司並表示，KYMCO感謝所有顧客及合作夥伴在這段疫情艱困時期的耐心，合作與諒解，未來有進一步資訊將在KYMCO公司海內外官方網站公告。

在此同時，三陽也宣布今年因疫情影響不參加米蘭機車展。

三陽公司董事長吳清源說，在此之前，三陽一直掙扎於要不要參加米蘭機車展。畢竟米蘭機車展是全球規模最大的機車展，對機車廠來說意義重大，三陽也想好要在米蘭機車展展出的新產品。不過不久之前看到電視上的一則新聞，說義大利將展覽館闢出收容因疫情過世的人，為了安全考量，避免未來員工或經銷商受到感染，決定不參加今年的米蘭機車展。